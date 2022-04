लॉकडाउन में समंदर में लगा ट्रैफिक जाम, शंघाई बंदरगाह पर फंसे हजारों जहाज

बीजिंग. चीन में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर आर्थिक राजधानी शंघाई में पड़ा है. कोरोना के कारण शंघाई पिछले एक महीने से लॉकडाउन में है. सड़कों से ट्रैफिक नदारद है, सिर्फ पुलिस-प्रशासन और जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को ही बाहर निकलने की इजाजत है. इस कारण पूरे शंघाई में आर्थिक गतिविधियां भी पूरी तरह से बंद हो गई हैं. लॉकडाउन (Lockdown) का सबसे बुरा असर शंघाई बंदरगाह (Shanghai Port) पर देखने को मिल रहा है. यहां बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज खड़े होने के कारण पूर्वी चीन सागर में अघोषित ट्रैफिक जाम लग गया है.

शंघाई पोर्ट पर हर तरफ खड़े दिख रहे जहाज

सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीरों में शंघाई बंदरगाह पर जहाजों की उपस्थिति को दिखाया जा रहा है. इस कारण पूरा बंदरगाह मालवाहक जहाजों की बढ़ती संख्या से भर गया है. बंदरगाह से कई किलोमीटर दूर खुले समुद्र में भी जहाज खड़े नजर आ रहे हैं. माल उतारने और चढ़ाने की इजाजत न होने के कारण जहाज के क्रू भी खुले समुद्र में फंसे हुए हैं.

With Shanghai in a near total lockdown, this is a map of the commercial ships currently waiting offshore to be loaded and offloaded of goods; exacerbating global supply chain woes pic.twitter.com/Md6PtpF3VE

— Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) April 18, 2022