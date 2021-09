साउथ चाइना सी में चीन ने तैनात किए 4 घातक युद्धपोत, अमेरिका से तनातनी बढ़ी

बीजिंग. साउथ चाइना सी (South China Sea) में चीनी नौसेना को चुनौती दे रही अमेरिकी नौसेना (US Navy) पर ड्रैगन ने पलटवार किया है. चीन ने अलास्‍का के एक द्वीप के पास 4 घातक युद्धपोत उतारे हैं. ये सभी चीनी युद्धपोत अमेर‍िका के एक्‍सक्‍लूसिव इकोनॉमिक जोन में मौजूद थे. खुद अमेरिका के तटरक्षक बल ने इसकी तस्‍वीरें जारी करके पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि चीनी नौसेना के अलास्‍का के पास जाने की यह घटना अगस्‍त महीने की है लेकिन अब इसका खुलासा हुआ है.

अमेरिकी तटरक्षक बल ने यह खुलासा ऐसे समय पर किया है जब चीन के सरकारी अखबार ग्‍लोबल टाइम्‍स के एडिटर हू शिजिन ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों की आलोचना की थी. साथ ही चेतावनी दी थी कि चीन की पीपुल्‍स लिबरेशन आर्मी भी इसी तरह की गतिविधियां अमेरिका के खिलाफ अंजाम दे सकती है.

चीन ने चेताया- हमें दुश्मन समझने की भूल कर रहा है अमेरिका, फिर हो सकता है 9/11 जैसा हमला

चीनी युद्धपोतों की यह तस्‍वीरें 29 अगस्‍त और 30 अगस्‍त को ली गई थीं. इसके कैप्‍शन में लिखा था कि इन तस्‍वीरों को अमेरिका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अंतरराष्‍ट्रीय समुद्री क्षेत्र में अलेयूटिआन द्वीप के पास लिया गया है. अभी तक यह स्‍पष्‍ट नहीं हो पाया है कि चीनी युद्धपोत क्‍या अलास्‍का के पास अमेरिका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मौजूद हैं या नहीं. ये चीनी युद्धपोत किस तरह के थे, अभी तत्‍काल इसकी पुष्टि नहीं पाई है. हालांकि कैप्‍शन में लिखा था, ‘गाइडेड मिसाइल क्रूजर, एक गाइडेट मिसाइल डेस्‍ट्रायर, एक जासूसी युद्धपोत और एक सहायक जहाज मौजूद थे.’ हालांकि, अब इन तस्‍वीरों के कैप्‍शन को रहस्‍यमय तरीके से वेबसाइट से हटा दिया गया है.

This PLAN task force included a cruiser, a destroyer, a general intelligence vessel, and an auxiliary vessel. I believe they are Type 055 destroyer Nanchang, Type 052D destroyer Guiyang, replenishment ship 903, and electronic surveillance ship 799.https://t.co/57AusstZqx

— Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) September 13, 2021