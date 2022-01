कोरोना के शक में लोगों को जबरन मेटल बॉक्स में रख रहा चीन, देंखे Video

बीजिंग. कोरोना वायरस (Coronavirus cases in China) एक बार फिर से दुनिया में तबाही मचा रहा है. चीन ने कोरोना नियंत्रण के लिए ‘जीरो कोविड पॉलिसी’ अपनाई है. इसके लिए ट्रैकिंग और ट्रेसिंग पर जोर देते हुए कोरोना संक्रमितों (Covid Infected) पर अत्याचार भी किए जा रहे हैं. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो शांक्सी प्रांत के शियान शहर का है. इस वीडियो में क्वॉरंटाइन सेंटर के नाम पर कोरोना संक्रमितों को जबरन मेटल बॉक्स (Metal Boxes) में रखा जा रहा है, ताकि वायरस को फैलने से रोका जाए.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी इन बक्सों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है. अगर किसी इलाके में एक भी कोरोना संक्रमित मिलता है, तो उस इलाके के लोगों को इन बॉक्स में डाल दिया जाता है. बहुत से इलाकों में लोगों को आधी रात में उनके घर से निकालकर इन क्वॉरंटाइन सेंटर में भेज दिया गया.

Millions of chinese people are living in covid quarantine camps now!

2022/1/9 pic.twitter.com/wO1cekQhps

— Songpinganq (@songpinganq) January 9, 2022