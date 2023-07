अंतरिक्ष में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ा, नए तरह के रॉकेट का किया सफल परीक्षण

बिजिंग: जल, थल और आसमान में अपनी ताकत बढ़ा चुका चीन अब अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है. हाल के वर्षों में चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. चीन 2030 तक अमेरिका को पछाड़कर अंतरिक्ष में एक शक्ति बनना चाहता है. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए चीन की एक निजी कंपनी ने आज (12 जुलाई) मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट का सफल परीक्षण किया. यह दुनिया का पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट है. चीन ने यह रॉकेट उत्तर पश्चिम चीन के जियुकुआन सेटेलाइट सेंटर से सुबह नौ बजे लॉन्च किया.

इस मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया. अमेरिका भी मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा था. चीन के इस रॉकेट का नाम जूक्यू कैरियर रॉकेट है. यह रॉकेट तय मानकों के हिसाब से सभी पर खरा उतरा है. बीजिंग में स्थित निजी स्पेस कंपनी लैंडस्पेस का यह रॉकेट लॉन्च का दूसरा प्रयास था. पहला प्रयास उसने दिसंबर 2022 में किया था जो असफल रहा था.

A private Chinese company launched into orbit the world’s first methane-liquid oxygen rocket, beating US rivals in sending what could become the next generation of launch vehicles into space. https://t.co/jXY4InoDJU

— Reuters Science News (@ReutersScience) July 12, 2023