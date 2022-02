ताइवान पर कब्जे की फिराक में चीन, मीडिया की गलती से खुली पोल

बीजिंग. रूस-यूक्रेन संकट (Russia Ukraine Conflict) पर चीन साफतौर पर कुछ भी बोलने से बच रहा है. एक तरफ वो ‘सुरक्षा’ और नाटो के खतरे का जिक्र करते हुए रूस का समर्थन कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन का जिक्र करते हुए स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के गीत गा रहा है. ऐसे में वो किसकी तरफ है, इसपर संशय बना हुआ है. लेकिन अब चीनी मीडिया (Chinese Media Censorship) ने ही गलती से अपने देश की पोल खोल दी है. चीन ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि ताइवान (Taiwan) ही है.

दरअसल, एक चीनी समाचार आउटलेट ने रूस-यूक्रेन कवरेज पर अपने खुद के सेंसरशिप निर्देशों को गलती से लीक कर दिया है. एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है. इससे चीन की चालाकी सीमने आ गई है. इससे पता चला है कि चीनी मीडिया को निर्देश है, ‘अमेरिका और चीन को बिना नाराज किए, रूस के साथ भावनात्मक और नैतिक सपोर्ट बनाए रखें.’ इससे ताइवान पर कब्जे की मंशा का भी पता चला है. निर्देशों में कहा गया है, ‘ध्यान रखें भविष्य में ताइवान मामले पर अमेरिका से टकराने के लिए चीन को रूस की जरुरत पड़ेगी.’

Ukraine Crisis: रूस को चीन से मिल रही ताकत, इस कारण पश्चिमी प्रतिबंधों की नहीं कर रहा परवाह!

Beijing News social media account accidentally posts its own censorship orders from high up: ban on posts that are “not positive toward Russia or positive toward West”, all user comments must be carefully screened and slowly posted.

P.S. social media guy: you had one job… https://t.co/nvVx52D2Gl

— Gerry Shih (@gerryshih) February 22, 2022