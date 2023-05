अंतरिक्ष के बाद जमीन में घुसने की तैयारी में चीन, धरती में कर रहा है 10 हजार मीटर गहरा छेद, क्या है ड्रैगन की चाल?

झिंजियांग (चीन): चीन के वैज्ञानिकों ने अभी हाल में देश के सबसे तेल-समृद्ध क्षेत्र झिंजियांग में धरती के क्रस्ट के अंदर 10,000 मीटर (32,808 फीट) का छेद करना शुरू किया है. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि मंगलवार को झिंजियांग में अब तक के सबसे गहरे बोरहोल के लिए ड्रिलिंग करना शुरू कर दी गई है. इससे पहले चीन ने गोबी मरुस्थल से अपना पहला नागरिक अंतरिक्ष अभियान शुरू किया.

रिपोर्ट के अनुसार, जमीन के अंदर ये संकीर्ण शाफ्ट 10 से अधिक महाद्वीपीय स्तर या चट्टान की परतों में घुस जाएगा. बताया गया है कि ये धरती के 145 मिलियन वर्ष पुराने क्रेटेशियस सिस्टम तक पहुंचने की क्षमता रखता है. वहीं, चाइनीज एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक वैज्ञानिक सन जिनशेंग ने शिन्हुआ को बताया, ‘इस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की निर्माण कठिनाई की तुलना दो पतले स्टील के तारों पर चलने वाले बड़े ट्रक से की जा सकती है.’

A landmark in China’s deep-Earth exploration: The drilling of the country’s first borehole over 10,000 meters deep for scientific exploration began in the Tarim Basin in Xinjiang pic.twitter.com/Njf1kf1ebQ

