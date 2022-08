VIDEO: चीन ने समुद्र में उतारा दूसरा सबसे बड़ा युद्धपोत, ताइवान की सीमा के पास की फायरिंग

नई दिल्ली: अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान (Taiwan News) यात्रा के बाद से चीन ताइवान के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है. चीन (China) एक तरफ लगातार ताइवान को धमका रहा है तो वहीं साथ ही उसकी सीमा के आसपास मिलिट्री ड्रिल (China Launches Military Exercise) कर रहा है. अब चीन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपना दूसरा सबसे बड़ा और स्वदेशी विमान वाहक पोत शैनडोंग को साउथ चाइना सी में उतार दिया है. इतना पोत के साथ उसका बैटल ग्रुप भी है.

शैनडोंग युद्ध पोत और उसमें मौजूद बैटल ग्रुप साउथ चाइना सी पर युद्धाभ्यास कर रहा है. माना जा रहा है कि चीन अपनी इस रणनीति से ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. शैनडोंग के मिलिट्री ड्रिल की जानकारी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साउथ सी फ्लीट ने वीचैट में पोस्ट के माध्यम से दी. फ्लीट ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि युद्ध की स्थिति में हम अपनी तैयारी का जायजा ले सकें.

China’s domestically built aircraft carrier The Shandong recently conducted a combat training mission in the South China Sea. pic.twitter.com/Nb0bjyoffC

— Chinese Consulate-General in Melbourne (@ChineseCon_Mel) August 25, 2022