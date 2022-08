चीन ने खाई 'टारगेटेड मिलिट्री एक्शन' लॉन्च करने की कसम, नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे से भड़का ड्रैगन

बीजिंग. चीन ने मंगलवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में ‘लक्षित सैन्य कार्रवाई’ शुरू करने की कसम खाई. समाचार एजेंसी एएफपी ने यह जानकारी दी. दरअसल, नैंसी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के साथ ही वह स्वशासित द्वीप का दौरा करने वाली अमेरिका की सर्वोच्च अधिकारी बन गई हैं. अमेरिकी हाउस स्पीकर की यात्रा से चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है.

चीन दावा करता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है. वह विदेशी अधिकारियों के ताइवान दौरे का विरोध करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह द्वीपीय क्षेत्र को संप्रभु के रूप में मान्यता देने के समान है. चीन ने धमकी दी थी कि यदि पेलोसी ताइवान की यात्रा करती हैं तो इसके ‘गंभीर परिणाम’ होंगे.

चीन ने सोमवार को कहा था कि वह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा करने की योजना से जुड़ी खबरों पर करीबी नजर रख रहा है. साथ ही चीन ने आगाह किया था कि अगर पेलोसी ताइपे की यात्रा करती हैं तो उसकी सेना ‘कड़ा जवाब’ देगी और इसके ‘गंभीर नतीजे’ भुगतने पड़ेंगे. अब क्योंकि पेलोसी मलेशिया की यात्रा करने के बाद ताइपे पहुंच चुकी हैं, तो ऐसे में सभी की नजर इस बात पर है कि चीन का अगला कदम क्या होगा.

VIDEO: US House Speaker Nancy Pelosi disembarks her aircraft after landing in Taipei’s Songshan Airport pic.twitter.com/IttOF3qwSv

— AFP News Agency (@AFP) August 2, 2022