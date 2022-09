बीजिंग. ‘मुइफा’ तूफान बृहस्पतिवार को चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है. इससे पहले, बीती रात तूफान के चलते शंघाई शहर में तेज हवाएं चलीं और भारी बारिश हुई. चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, बुधवार देर रात तूफान के तट से टकराने के बाद अधिकतम 125 किलोमीटर (77 मील) प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं, लेकिन सुबह तक तूफान कमजोर होकर ऊष्णकटिबंधीय चक्रवात में बदल गया. बृहस्पतिवार को इसके जियांग्सू प्रांत के पूर्वी हिस्सों की तरफ बढ़ते समय और कमजोर होने का पूर्वानुमान है.

शंघाई क्षेत्र में तूफान से किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है और बृहस्पतिवार को सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू की जा रही हैं. इससे पहले, तूफान के क्षेत्र से गुजरते समय इन सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी. सोशल मीडिया पर दक्षिणी शंघाई के निंगबो शहर में जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों में बीती रात हुई भारी बारिश के बाद कई स्कूटर और कार पानी में डूबी हुई दिख रही हैं.

जियांग्सू में तूफान की दस्तक के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है और प्रांत के सभी जिलों में बृहस्पतिवार को स्कूल बंद कर दिए गए हैं. राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि बृहस्पतिवार सुबह अधिकतम 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जो दिन ढलते-ढलते धीरे-धीरे कमजोर होती चली जाएंगी.

इस बीच देखा जाए तो शंघाई क्षेत्र में आए तूफान के चलते किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की सूचना नहीं म‍िली है. तूफान के चलते मेट्रो सेवा को भी बंद कर द‍िया गया था. लेक‍िन अब इसके कमजोर पड़ने के बाद गुरुवार को सार्वजन‍िक पर‍िवहन सेवाओं को फ‍िर से बहाल कर द‍िया गया है.

Good luck to all.

I live in Shanghai and China is in the middle of a typhoon right now.

I am lucky that this storm decided to stay “offshore” at 350 to 370 km.

Because it is still a very powerful storm, it is what is called a “super typhoon”.

Thankfully. pic.twitter.com/tXJEbWHDVB

— Anne (@Anne44016688) September 15, 2022