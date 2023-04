चंद्रमा पर 5 साल में मिट्टी का यूज कर घर बनाएगा चीन, 3D प्रिटिंग तकनीक का लेगा सहारा, यह है ड्रैगन का प्लान

हाइलाइट्स चीन चांद की मिट्टी से ईंटें बनाने की कोशिश कर रहा है इसकी मदद से चीन वहां पर अपने बेस तैयार कर सकेगा 2030 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रहा

बीज‍िंग. आने वाले कुछ सालों में लोग अब चंद्रमा पर भी अपना आश‍ियाना बसा सकेंगे. संयुक्‍त राज्‍य अमेर‍िका (USA) के बाद अब चाइना (China) ने भी चंद्रमा पर घर बनाने की द‍िशा में अपनी कोश‍िशों को और तेज कर द‍िया है. चाइना इसके ल‍िए अपनी पूरी तैयारी कर चुका है. चीन की नजर चंद्रमा (Lunar) पर ट‍िकी हुई है. इसको लेकर वो कई म‍िशन पर काम भी कर रहा है.

चाइना डेली की र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया है क‍ि चीन चंद्रमा पर इमारतों के निर्माण के लिए 3डी प्रिंटिंग तकनीक (Moon 3D Printing Technology) का उपयोग करेगा. यह योजना उसकी लंबी अवधि के चंद्र आवास (Lunar Habitation) की योजना को मजबूत करती है. दरअसल, चीन भविष्य में चंद्रमा पर एक स्थायी आधार स्थापित करना चाहता है.

हाल ही की एक र‍िपोर्ट में दावा किया गया कि चीन चांद की मिट्टी से ईंटे बनाने की कोशिश कर रहा है. उसकी मदद से वो वहां पर अपने बेस तैयार करेगा. चीन के चंद्रमा पर आवास बनाने को लेकर कई अहम मिशन भी चल रहे हैं.

र‍िपोर्ट की माने तो इस उद्देश्य के लिए रोबोटिक “मेसन” के माध्यम से चंद्र मिट्टी से 3डी प्रिंटिंग ईंटों का परीक्षण करने की योजना बनाई जा रही है. बताया जाता है क‍ि चांग’ई 8 मिशन को 2028 में किसी समय चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई जा रही है. इस अभियान में चंद्र सतह पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना होगी.

बताते चलें क‍ि चीन ने 2020 में चंद्रमा की पौराणिक चीनी देवी के नाम पर चीनी चंद्र मिशन (Chinese lunar mission) चांग’ई 5 (Chang’e 5) रखा गया था. एक मानवरहित जांच पृथ्वी पर चीन के पहले चंद्र मिट्टी (lunar soil) के नमूने वापस लेकर आई थी. चाइना ने 2013 में अपनी पहली चंद्र लैंडिंग की थी. लेक‍िन अब चीन 2030 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री (astronaut) को उतारने की योजना बना रहा है.

र‍िपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है क‍ि अब और तब के बीच, चीन चांग’ई 6, 7 और 8 मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें बाद वाले को दीर्घकालिक मानव आवास के लिए चंद्रमा पर पुन: प्रयोज्य संसाधनों की तलाश करने का काम सौंपा जाएगा.

चंद्रमा पर आवास योजना म‍िशन को कुछ इस तरह से चाइना ने तैयार क‍िया है. चीन चंद्रमा को लेकर कई मिशन पर एक साथ काम कर रहा है. बताया जाता है क‍ि 2025 में Chang’e 6 मिशन लॉन्च कर वहां पर नमूने एकत्र क‍िए जाएंगे. इसके बाद 2026 में Chang’e 7 लॉन्च करके चांद के गड्ढों के बीच पानी और बर्फ की खोज की जाएगी. इसके बाद 2028 में Chang’e 8 भेजा जाएगा इसके तहत ही वहां पर बेस बनेगा. चांग’ई 8 जांच पर्यावरण और खनिज संरचना की साइट पर जांच करेगी, और यह भी निर्धारित करेगी कि क्या 3डी प्रिंटिंग जैसी तकनीकों को चंद्र सतह पर तैनात किया जा सकता है.

चाइना डेली ने चाइना नेशनल अंतरिक्ष प्रशासन के वैज्ञानिक वू वीरेन के हवाले से बताया है क‍ि अगर हम लंबे समय तक चंद्रमा पर रहना चाहते हैं, तो हमें चंद्रमा की सामग्री का उपयोग करके स्टेशन स्थापित करने की जरूरत है. चीनी मीडिया ने इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट दी थी कि चीन 5 साल में चंद्रमा से मिट्टी का उपयोग करके चंद्र आधार का निर्माण शुरू करना चाहता है.

चाइनीज अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक विशेषज्ञ के अनुसार, 2028 के आसपास चांग Chang’e 8 म‍िशन को लेकर रोबोट लॉन्‍च क‍िया जाएगा ज‍िसको ‘चंद्र मिट्टी की ईंटें’ बनाने का काम सौंपा जाएगा. हाल ही सालों में चंद्रमा पर कदम रखने की कवायद खास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरू की थी. इस माह नासा (NASA) और कनाडा (Canada) की अंतरिक्ष एजेंसी (space agency) ने 2024 के अंत में आर्टेमिस II मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है, जो दशकों में चंद्रमा का पहला मानव फ्लाई-बाय (first human fly-by of the moon in decades) होगा.

