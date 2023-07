बीजिंग: सोशल मीडिया पर चीनी राजदूत की पत्नी (Chinese Ambassador’s Wife) का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में वह एक पाकिस्तानी महिला (Pakistani Woman) की बेरहमी से पिटाई करती हुई दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि यह पाकिस्तानी महिला उसकी मेड है. न्यूज18 ने अभी तक इस वीडियो के सच्चाई की पुष्टि नहीं की है. लड़ाई की क्या वजह थी यह भी नहीं पता चल सका है.

इस वीडियो को ट्विटर यूजर @gharkekalesh द्वारा ट्वीट किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उसकी मेड खुद को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन चीनी महिला उसके बालों को खींच रही है और उसे पेट पर लात मारते हुए भी देखा जा सकता है. वहां मौजूद कई लोग महिला को नौकरानी की पिटाई करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह इसके बावजूद भी उसे खींचते हुए दिखाई दे थी है.

Kalesh b/w wife of Chinese ambassador and her Pakistani Maidpic.twitter.com/9H4RZDrTLk

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 21, 2023