ताइवान के खिलाफ चीन का आक्रामक रुख, शुरू किया अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास

नई दिल्ली. अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन आग बबूला हो गया है. अप्रत्यक्ष तौर पर वह ताइवान को उकसा रहा है. चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन की सेना पीएलए ने ताइवान के चारों तरफ अब तक तक सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है. ग्लोबल टाइम्स ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया है, जिसमें चीनी सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए गीत गा रहे हैं. चीनी भाषा में बने इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई की बात कह रहे हैं.



12 बजे से सैन्य अभ्यास

उधर ग्लोबल टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक पीएलए ने ताइवान द्वीप के पूर्वी हिस्से वाले समुद्र में लक्षित स्थानों पर परंपरागत मिसाइलों का परीक्षण किया है. वहीं ताइवान ने जलडमरूमध्य के पूर्वी भाग में लंबी दूरी वाले रॉकेट से लाइव फायरिंग की है. ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि पीएलए की ईस्टर्न थियेटर कमांड ने दोपहर 12 बजे मिलिट्री ड्रिल शुरू की. इसके बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में सेना ने बताया कि 1 बजे के करीब सेना ने ताइवान जलडमरूमध्य में लंबी दूरी के तोपखाने का लाइव फायर शूटिंग अभ्यास किया. वहीं जलडमरूमध्य के पश्चिमी हिस्से में सटीक निशाना लगाया जिसका अपेक्षित परिणाम मिला.

China’s #PLA Southern Theater Command on Thu posted a music video titled “Fight for the motherland” on its official Sina Weibo account, writing“always be prepared.” pic.twitter.com/jUjkMlc9wo

— Global Times (@globaltimesnews) August 4, 2022