VIDEO: चीन को कोरोना रूला रहा खून के आंसू, नहीं रुक रहा मौत का सिलसिला, सामने आया लाशों का खौफनाक वीडियो, देखें

बीजिंग: चीन में कोरोना (Covid-19 In China) के कहर से हालात बेकाबू हो गए हैं. वहां के हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोग अंतिम संस्कार के लिए लाशों को अपनी गाड़ियों में लाद कर ले जा रहे हैं, तो कहीं लाशों से भरा रूम है जहां उन्हें अंतिम संस्कार के लिए रखा गया है. कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें श्मशान स्थलों के सामने पुलिस की तैनाती दिखाई गई थी. माना जा रहा था कि यहां पुलिस की तैनाती इसलिए की जा रही है ताकि कोरोना से मरने वालों के शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए प्राथमिकता दी जाए. लेकिन हालात अब भी वैसे ही हैं. पुलिस की मौजूदगी के बाद भी लाशों को बस रखा जा रहा है. क्योंकि देश में कोरोना से अधिक मौतें हो रही हैं इसलिए ऐसे हालात पैदा हो गए हैं.

चीन के कोरोना (Corona In China) के हालातों को रिपोर्ट करने वाली जेनिफर जेंग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक भयानक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सैकड़ों शवों को शवगृहों में रखा गया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “8 जनवरी को लियाओनिंग प्रांत के एक शवगृह (Funeral Home) में, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति का कहना है कि यहां बहुत सारे शव हैं, उन्हें कुछ अन्य स्थानों पर भेजने की जरूरत है.” उन्होंने 5 जनवरी की भी कई फोटो भेजते हुए लिखा, “फुजियान प्रांत के लोग अंतिम संस्कार के लिए अपनी खुद की गाड़ियों से शवों को ऊपर लाद कर ले जा रहे हैं क्योंकि श्मशान घर व्यस्त हैं.”

Jan 8, at a funeral home in Liaoning Province, the man who recorded this video says as too many bodies are here, they need to send some to other places…#chinacovid #ChinaCovidCases #ChinaCovidSurge #ChinaCovidDeaths #ChinaCovidNightmare #COVID #COVID19 #CCP #China #CCPChina pic.twitter.com/CX6HxxBtIh

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) January 10, 2023