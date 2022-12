Covid in China: सैलरी के लिए भी तरसे लोग, जिनपिंग के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, देखें प्रोटेस्ट

नई दिल्ली. चीन में कोरोना (covid crisis in china) का कहर जारी है. कोविड-19 (covid-19) ने चीन को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचाया है. यहां लोगों के पास अब पैसे नहीं बचे हैं. सैलरी (salary) नहीं मिलने से लोग काफी परेशान हैं. हाल ही में सोशल मीडिया (social media) पर मेडिकल स्टोर पर दवाई की भीख मांगते वीडियो वायरल (video viral) हुआ था. अब चीन में लोग अपनी-अपनी सैलरी को लेकर कई शहरों में सड़क पर उतर गए हैं. इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है.

247ChinaNews ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में सादे कपड़ों में एक गार्ड को प्रोटेस्ट (white guard protest) करते हुए देखा जा सकता है. इसमें दावा किया गया है कि गार्ड सैलरी नहीं मिलने के कारण प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वहीं चीन के कई शहरों में भी लोग सैलरी नहीं मिलने से काफी नाराज हैं. लोग अपनी सैलरी के लिए हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं. इस प्रोटेस्ट के साथ सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या चीन अपने कर्ज संकट को छिपा रहा है.

In this video, white guards in civilian clothes who have not received their wages protest.

Does China or its provinces have a hidden debt crisis?#China #ChinaEconomy #ChineseDebtCrisis pic.twitter.com/M5QDitXobl

— 247ChinaNews (@247ChinaNews) December 28, 2022