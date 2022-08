G7 राष्ट्रों का समूह हुआ चीन के खिलाफ,आक्रामक सैन्य गतिविधियों का किया विरोध

बर्लिन. दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देशों ने अमेरिकी स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी. G7 में आने वाले सभी देशों ने चीन के आक्रामक सैन्य गतिविधियों का विरोध किया है. सात देशों के इस समूह ने कहा है कि चीन का आक्रामक रूख चिंतित कर रहा है विशेष रूप से ताइवान क्षेत्र में लाइव फायर अभ्यास और चीनी बाजारों से ताइवान के उत्पादों पर प्रतिबंध, इससे तनाव बढ़ता जा रहा है.

शांति और स्थिरता बनाए- G7

G7 के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधियों ने कहा है कि ताइवान जलडमरूमध्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, शांति और स्थिरता बनाए रखे. उन्होंने आगे कहा है कि एक विधायक की यात्रा पर ताइवान जलडमरूमध्य में सैन्य गतिविधि शुरू करने का “कोई औचित्य नहीं है.” बता दे कि G7 एक प्रमुख औद्योगिक देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम (UK) और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) शामिल है.

