ढहने वाली है ‘चीन की दीवार’! शॉर्टकट के चक्कर में मजदूरों ने लगा दी 'लंका', देखें Photo

Great Wall Of China Damaged: चीन की ऐतिहासिक दीवार को मजदूरों ने काफी नुकसान पहुंचाया है. जानकारी के मुताबिक, निर्माण विभाग से जुड़े मजदूरों ने अपनी यात्रा की दूरी को कम करने के लिए इस ऐतिहसिक दीवार में बड़ा सा छेद कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में 2 मजदूरों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा कि 38 वर्षीय एक पुरुष और 55 साल की एक महिला चीन की शांक्सी प्रांत की 32वीं महान दीवार के पास काम कर रही थी, उन्होंने ही इस दीवार को नुकसान पहुंचाया है.

पुलिस ने बताया कि, उन्होंने खुदाई करने वाली मशीन का प्रयोग कर दीवार में काफी बड़ा और चौड़ा छेद कर दिया. यूयू काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दोनों मजदूर पास के एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे और वे लोग अपनी दूरी को कम करना चाहते थे जो उन्हें साइट तक जाने के लिए तय करनी होती थी. ऐसा करके, उन्होंने इस ‘विशाल दीवार’ के एक हिस्से को ‘अपूरणीय क्षति’ पहुंचाई है.

In the Shanxi region of China, two people drilled a hole in the Great Wall of China “to make a shortcut”. pic.twitter.com/tnaJarTayc

