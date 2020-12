चीन में अमेरिका की आबादी से ज्यादा लोग हैं मोटे, दो दशकों में दोगुने हुए

चीन की आधी से अधिक (More than Half Population of China) आबादी मोटापे (obesity) का शिकार हो गई है. चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (National Health Commission) ने बुधवार को एक ताजा अध्ययन जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि चीन में मोटाफा पिछले दो दशक में बहुत ज्यादा बढ़ा है. आंकड़ों के जरिये यह बताया गया है कि दो दशक में मोटे लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है. वर्ष 2002 में मोटापे से ग्रस्त आबादी के बढ़ने की रफ्तार 7.1% थी जो इस साल बढ़कर 16.4% हो गई. रिपोर्ट के अनुसार चीनी आबादी का 50.7% मोटापे की शिकार है.चीन की कुल जनसंख्या 104 करोड़ है जिसमें से करीब आधी आबादी मोटापे की शिकार है. मोटापे से त्रस्त यह जनसंख्या अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा है. दो दशक के दौरान मोटापे में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2002 में चीन की कुल आबादी का 29.9% मोटापे की शिकार थी. चीन स्वास्थ्य प्राधिकरण की पिछली रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल आबादी की 42% आबादी मोटापे की जद में आ चुकी थी.राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के उप निदेशक लिन बिन ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के लोगों में मोटापा और ज्यादा वजन गंभीर समस्या बन चुका है. चीन के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मोटापा और मोटापे से जुड़ी समस्या बहुत तेजी से अपना पांव पसार रही हैं. मोटापे की समस्या सभी उम्र के लोगों में आम होती जा रही हैं.चीन में भोजन की आदतों में बड़े पैमाने पर आए बदलाव की वजह से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है. चीन में 1950 और 1960 के दशक में अकाल की वजह से 4.5 करोड़ लोग भूख से मरने को विवश हुए थे. चीन की सरकार वर्ष 1993 तक लोगों को चावल, तेल, अंडे और मांस के वाउचर मुहैया कराती थी.