टॉप चीनी क्लोदिंग ब्रांड की घटिया हरकत, बच्चों के कपड़ों पर छापी भारत विरोधी बातें, फिर माफी मांगी

बीजिंग. चीन (China) के मशहूर क्लॉदिंग ब्रांड JNBY (Chinese clothing brand JNBY) ने उस बात के लिए माफी मांगी है, जिसमें उसने भारत विरोधी भद्दी, उत्तेजक और हिंसक मैसेज प्रिंट वाली क्लोदिंग प्रोडक्ट तैयार करवाई थी. इसमें ‘वेलकम टू हेल’ (Welcome to hell) और ‘लेट मी टच यू’ (Let me touch you) जैसे शब्द बच्चाें की शर्ट पर प्रिंटेड थे. इस हफ्ते चीनी सोशल मीडिया पर एक मां ने कपड़ों को लेकर शिकायत की, बायकॉट का ऐलान किया था. इसके बाद JNBY ने माफी मांगी और कपड़ों को मार्केट से वापस मंगा लिया.

भारत विरोधी मैसेज वाले प्रोडक्ट की तस्वीरें वायरल

हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने महिला के हवाले से बताया, ‘वेलकल टू हेल (जहन्नुम में आपका स्वागत है). माफ कीजिए? आप किसका स्वागत कर रहे हैं. ये तस्वीरें यातना की हैं और इसे चार साल के एक बच्चे द्वारा पहना जाना है. बस इसके बारे में सोचकर मुझे परेशानी होती है.’ रिपोर्ट में कहा गया, ‘महिला की पोस्ट वायरल होने के तुरंत बाद एक यूजर ने भारत विरोधी तस्वीरों वाले प्रोडक्ट को शेयर किया. इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि पूरी जगह भारतीयों से भरी हुई है. मैं इस बंदूक को लेकर उन पर गोलियां चला दूंगा.’

सरकारी मीडिया ने भी की आलोचना

सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट ने कपड़ों पर छपे इन प्रिंट्स को ‘अनुचित’ और ‘भयानक’ करार दिया. लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट में भारत विरोधी तस्वीरों को लेकर कुछ नहीं कहा. शिकायत करने वाली महिला की पहचान मोगू मोगू के तौर पर हुई है. महिला ने चीनी सोशल मीडिया पर लिखा कि उसके परिवार ने अपने चार साल बेटे के लिए एक शर्ट खरीदी. महिला ने सफेद रंग की शर्ट की तस्वीर शेयर की, जिसमें तस्वीरों और शब्दों को काले रंग से लिखे हुए देखा जा सकता है. उसे कपड़ों पर लिखे शब्दों का अर्थ बाद में पता चला, क्योंकि इस शर्ट को बच्चे के दादा-दादी ने खरीदा था, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी.

कंपनी ने मांगी माफी

ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना सामने आने के बाद कंपनी ने लाइफस्टाइल शेयरिंग ऐप Xiaohongshu पर माफी मांगी है. ग्राहक सेवा ने ब्रांड के आधिकारिक टी-मॉल स्टोर पर कहा, ‘डिजाइन की वजह से ग्राहकों को हुई परेशानी के लिए हम माफी मांगना चाहते हैं. कंपनी ने यह नहीं बताया कि कपड़ों पर अनुचित शब्द और तस्वीर कैसे छप गए. पूर्वी चीन के हांग्जो शहर में स्थित कंपनी खुद को चीन में सबसे प्रभावशाली डिजाइनर ब्रांड फैशन हाउस के रूप में बताती है.