शख्स ने शी जिनपिंग के खिलाफ तख्तापलट पर मजाक में किया था ट्वीट, हुआ वायरल

नई दिल्ली. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ चीन में तख्तापलट की अफवाहों का बाजार गर्म है. इस बीच जर्मन समाचार आउटलेट डेर स्पीगल के बीजिंग रिपोर्टर द्वारा तख्तापलट का मजाक उड़ाने वाला एक ट्वीट मंगलवार को वायरल हो गया. रिपोर्टर जॉर्ज फारियान ने बीजिंग में सामान्य रूप से चल रही रोजमर्रा की जिंदगी की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए अफवाहों का मजाक उड़ाया था. फारियान ने लिखा कि उन्होंने ‘काफी व्यक्तिगत जोखिम’ पर अपनी जांच की है.

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार फारियान ने अपने ट्विटर थ्रे़ड में सेल्फी शेयर करते हुए लिखा आज बीजिंग में, मैंने चीन के तख्तापलट की जांच की ताकि आपको ऐसा न करना पड़े. काफी व्यक्तिगत जोखिम पर मैं शहर के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर गया. और बीजिंग की खास जगहों में जाकर परेशान करने वाली चीजें देखीं.

Today in Beijing, I investigated the #chinacoup so you don’t have to. At considerable personal risk, I ventured out to some neuralgic key points in the city. Disturbing finds. Brace yourselves. /1 pic.twitter.com/z4CJYpQbbk

उन्होंने चीन में तख्तापलट के कोई संकेत नहीं दिखाने वाली तस्वीरों के साथ ट्विटर थ्रेड में मजाक में लिखा यह सिन्हुआ गेट है, जो झोंगनानहाई परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार है. जहां शी जिनपिंग सहित पूरा केंद्रीय नेतृत्व रहता है और काम करता है. पैराट्रूपर्स ने गेट पर नियंत्रण कर लिया है.

फारियान ने बीजिंग की ही एक और फोटो शेयर की जिसमें कुछ लोग चलते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने मजाकिया लहजे में इसे लेकर लिखा कि सादे कपड़े पहने ”ठगों” ने तियानानमेन स्क्वायर को घेर लिया है. वो मजाक को आगे बढ़ाते हुए फिर से लिखते हैं कि ”मैं काफी दिनों से चीन में हूं ताकि ये जान सकूं कि ये टूरिस्ट नहीं हैं.” उन्होंने सड़क पर चलती कारों की फोटो शेयर कर मजाकिया लहजे में लिखा कि कैसे ”लोगों के ट्रैफिक” के लिए सड़कें बंद कर दी गई हैं.

This is Xinhua Gate, the main entrance to the Zhongnanhai compound, where the entire central leadership resides and works, including Xi Jinping.

Elite paratroopers have wrested control over the gate, cunningly disguised as the five middle-aged dudes who always stand there. /2 pic.twitter.com/9GVtkD0FBD

— Georg Fahrion (@schorselysees) September 25, 2022