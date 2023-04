इस देश ने बच्चों की हिस्ट्री बुक में किया कोरोना के खिलाफ जंग का जिक्र, भड़के यूजर्स ने कहा 'हिम्मत कैसे हुई'

हाइलाइट्स चीन के हिस्ट्री बुक पर सोशल मीडिया में छिड़ी बहस किताब में कोरोना के खिलाफ जंग का किया गया जिक्र सोशल मीडिया यूजर्स ने उठाए कई सवाल

नई दिल्ली. चीन (China) में स्कूली छात्रों के एक हिस्ट्री बुक (History Text Book) में देश में कोविड महामारी (COVID-19) के खिलाफ हुए रिस्पॉन्स का उल्लेख किया गया है. इसके बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई है कि किताब में कोविड के खिलाफ चीन की लड़ाई के जिक्र में कितनी सच्चाई है. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के TikTok के दूसरे वर्जन Douyin पर एक वीडियो क्लिप काफी ट्रेंड करने लगा. इस वीडियो में क्लास 8th के छात्रों के इतिहास के बुक के एक पैराग्राफ को दिखाया गया था.

वीडियो को एक सोशल मीडिया यूजर ने अपलोड किया गया था. माना जा रहा है कि यूजर खुद भी एक हिस्ट्री टीचर है. पोस्ट के कैप्शन में कहा गया है, ‘It’s already written in the history books.’

बच्चों की किताब में कोरोना का जिक्र

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सबुक को चीन के पीपुल्स एजुकेशन प्रेस ने पब्लिश किया था. यह देश के मेजर पब्लिकेशन हाउस में से एक है. किताब के ‘changes in social life’ सेक्शन में कोरोना का जिक्र किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि किताब में 1970 के दशक के बाद बढ़ती चीनी आय और जीवन शैली में बदलाव का जिक्र किया गया है. इसी में एक पैराग्राफ में “war on Covid” का जिक्र भी है.

किताब में बताया गया है कि चीन अपनी लोगों और जीवन को सर्वोच प्राथमिकता देता है. लोगों के जीवन की सुरक्षा और स्वास्थ्य की अंतिम सीमा तक रक्षा करता है. बुक में कहा गया है कि चीन ने महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के समन्वय में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. बुक में महामारी के दौरान सरकार की घोषणा को भी बताया गया है. हालांकि, कई लोगों ने इस पर सवाल उठा और कहा कि क्या इसमें पूरी सचाई है. बीबीसी ने बताया कि डॉयिन प्लेटफॉर्म वायरल वीडियो को 5 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उठाए सवाल

सोशल मीडिया पर वीडियो ट्रेंड करने के बाद कई यूजर्स ने इस पर सवाल उठाए हैं. एक डॉयिन यूजर ने अपने कमेंट में लिखा,’कोरोना खत्म कैसे हुआ, क्या इसके बारे में बताया है?’ तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘तुम्हारे पास इसे लिखने की हिम्मत कैसे हुई?’ तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘हमारे तीन साल के संघर्ष का मजाक उड़ाया जा रहा है.’

