China Mosques Demolition: चीन में पिछले कुछ समय में ताबड़तोड़ तरीके से मस्जिदों की मीनारों को गिराया जा रहा है. इस्लाम से संबंधित सभी प्रतीकों को नष्ट किया जा रहा है ताकि सभी लोग खुद को चीन से जुड़ा हुआ महसूस करें. इसके लिए चीनी प्रतीकों और तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, यह काम द्रुत गति से चल रहा है.

इस काम की शुरुआत साल 2018 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक भाषण से हुई थी. जिनपिंग ने बताया कि लोग चीनी प्रतीकों को अपनाएं ताकि वे देश से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें. इसके लिए चीनी प्रशासन ने 5 सालों का प्रोग्राम बनाया जिसमें इस्लाम का सिनिसाइजेशन करना है. इसमें धार्मिक पहचान को छोड़ना होगा, जैसे लंबी दाढ़ी रखना, अलग कपड़े पहनना, या मस्जिदों में बार-बार जाना. चीन में दो मुस्लिम समुदाय पाए जाते हैं पहला ‘उइगर’ और दूसरा ‘हुई’ मुसलमान. इनकी देश में कुल आबादी लगभग 26 मिलियन है.

