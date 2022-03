चीन ने कहा: रूस ने हमसे नहीं मांगी सैन्य या आर्थिक सहायता, अफवाह उड़ा रहा अमेरिका

बीजिंग: चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारियों के उन दावों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया कि रूस ने कथित तौर पर बीजिंग से सैन्य उपकरणों की मांग की है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उसकी स्थिति खराब हो गई है. रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन का ‘विसैन्यीकरण’ करने के लिए विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत की थी. यह युद्ध अपने 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है. रूस की फौज यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाकों में लगातार बमबारी कर रही है.

इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी की ओर से यह दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में चीन से सैन्य और आर्थिक मदद मांगी है. कहा गया कि पश्चिमी देशों और अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और वह यूक्रेन के खिलाफ जंग में कमजोर पड़ गया है, इसलिए उसे चीन की शरण में जाने की जरूरत पड़ गई. इन खबरों का रूस की सरकारी मीडिया ने भी खंडन किया.

#URGENT | China slams claims about Russia asking for military assistance in Ukraine op as ‘US disinformation’#SputnikUrgent https://t.co/QreDUgseFv pic.twitter.com/nKTuAPnP5B

— Sputnik (@SputnikInt) March 14, 2022