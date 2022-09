चीनी वैज्ञानिकों का कमाल! बनाया दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक भेड़िया, नाम दिया 'माया'

नई दिल्ली. चीन में वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक भेड़िया बनाया है. आर्कटिक भेड़िया को व्हाइट वुल्फ या पोलर वुल्फ के रूप में भी जाना जाता है. बायोटेक्नोलॉजी में नए प्रयोग करते हुए बीजिंग स्थित फर्म सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी अंतिम परिणाम प्राप्त करने में सफल रही. तकनीक का यह प्रयोग जानवर की क्लोनिंग, दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है.

ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार फर्म ने भेड़िया के जन्म के 100 दिन बाद सोमवार को इसकी घोषणा की. 10 जून को जन्मी माया नाम की भेड़िया बहुत अच्छे स्वास्थ्य में है. सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के महाप्रबंधक एमआई जिदोंग ने बीजिंग में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लुप्तप्राय जानवर को बचाने के लिए उन्होंने 2020 में आर्कटिक भेड़िए की क्लोनिंग पर हार्बिन पोलरलैंड के साथ रिसर्च शुरू की थी. दो साल के प्रयासों के बाद, आर्कटिक भेड़िये को सफलतापूर्वक क्लोन किया गया है.

World’s 1st cloned wild Arctic wolf debuted via video Mon, 100 days after its birth in a lab of a Beijing-based gene firm, marking a milestone for the application of cloning tech in breeding of rare & endangered animals. Another cloned Arctic wolf is expected to be delivered soon pic.twitter.com/8WxLt5Eoff

