बीजिंग. चीन (china) में कोविड-19 के कड़े प्रतिबंधों के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शनकारी ब्लैंक पेपर शीट (blank paper Revolution) का सहारा ले रहे हैं. यह तरीका अब सिंबल बन गया है, जबकि चीन सरकार (China government) अपनी इमेज बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रहा है. इस संबंध में एक वीडियो सामने आया है. इसमें जिक्सिन और कई अन्‍य लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिक्सिन की पहली गिरफ्तारी के बाद का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है.

खबरों की मानें तो जिक्सिन को 23 दिसंबर को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसकी जमानत खारिज कर दी गई है. उसे वर्तमान में बीजिंग चाओयांग डिटेंशन सेंटर में हिरासत में रखा गया है. जिक्सिन ने अपने वी‍डियो में कहा है कि पहले पुलिस ने हमें मासूम मानते हुए छोड़ दिया था और हम भी खुश थे कि पुलिस ने हमें 24 घंटे स्‍टेशन में रोकने के बाद छोड़ दिया है. लेकिन कुछ ही समय में पुलिस ने हमारे कुछ साथियों पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया और उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया है. यह सब सरकार के इशारे पर हुआ है. गिरफ्तार लोगों से सादे कागज पर साइन लिए जा रहे हैं और उन्‍हें अरेस्‍ट किया जा रहा है.

Zhixin, & many others have been arrested for participating in #A4Revolution #BlankPaperRevolution in #China. This vid was recorded after her first arrested. On Dec 23, she was arrested again.

She is currently detained at #Beijing Chaoyang Detention Center. Bail request denied. pic.twitter.com/hruk7puco0

