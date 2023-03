VIDEO: जब आसमान से सड़क पर बरसने लगे जलते अंगारे, भयंकर नजारा देख दहले लोग

हांगकांग. हांगकांग (Hong Kong) में एक गगनचुंबी इमारत (Skyscraper) में भीषण आग (Fire) लग गई. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि शहर के एक व्यस्त शॉपिंग जिले में एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत में आधी रात के बाद ये आग लग गई. इस भीषण आग के वीडियो (Video) और तस्वीरें सोशल मीडिया (social media) पर बड़े पैमाने पर शेयर की गईं. इन वीडियो में गगनचुंबी इमारत को आग की लपटों में घिरे और उसके भीतर हो रहे धमाकों की आवाज को साफ सुना जा सकता है.

मीडियी की खबरों के के मुताबिक इस भयंकर आगजनी को देखकर लोगों के दिल दहल उठे. ये भी कहा गया कि दो लोगों को इलाज के लिए क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल (Queen Elizabeth Hospital) ले जाया गया है. सोशल मीडिया पर शेयर की गई फुटेज में दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश करते देखा जा सकता है. इनमें सड़कों पर अंगारे और जलता हुआ मलबा बरसता साफ देखा जा सकता है.

Just witnessed a catastrophic high-rise building fire at the Mariners’ Club in Tism Sha Tsui, Hong Kong. After years of studying and researching building fires, it’s surreal to see it happen in person. Praying that the fire is extinguished soon. pic.twitter.com/PPNvnPnORU

