China: कोरोना ने मचाया कोहराम! दवाई के लिए भीख मांग रहे लोग; श्मशान में भी लंबी कतार, देखें हालात

बीजिंग. चीन में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में भारी विरोध के बाद छूट दी गई है. इसके बाद स्थिति और बिगड़ती जा रही है. चीन में शुरूआत से ही कोरोना के कारण हालात काफी खराब रहें हैं. अक्टूबर में चावल मांगने का वीडियो चीन की सोशल मीडिया पर खूब छाया रहा. अब एक बार फिर चीन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक शख्‍स को दवाई मांगते हुए देखा जा सकता है.

ट्विटर पर शेयर हो रहा वीडियो चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर काफी वायरल है. वीडियो मे एक शख्स को किसी मेडिकल स्टोर पर दवाई मांगते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में शख्स काले रंग का जैकेट पहना हुआ है और अपने घुटनों पर बैठ कर मेडिकल स्टोर पर आते-जाते लोगों से दवाई मांग रहा है. हालांकि वीडियो में आगे यह पता नहीं चलता है कि उसे दवाई मिलती है या नहीं. वीडियो चीन के किस इलाके का है यह फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है.

Outside #Babaoshan Cemetery in #Beijing, a long line of waiting cars. The man who shot this video says these are only people who want to have the bodies temporarily stored there. It is even more difficult to get the cremation service appointment.

