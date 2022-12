VIDEO: हॉस्पिटल में बेड खत्म, श्मशान में लाशों के ढेर! कोरोना से मौतों पर चीन का पर्दाफाश

नई दिल्‍ली. चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हालात बेकाबू हो चुके हैं और सरकार की व्‍यवस्‍था चौपट हो चुकी है. अस्‍पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है और न ही दवाएं और अन्‍य व्‍यवस्‍था. वहीं डॉक्‍टरों, नर्सों और हेल्‍थ वर्कर्स की भारी कमी महसूस हो रही है. हेल्‍थ कर्मचारियों, अफसरों और सभी अन्‍य की छुट्टियां अनिश्चितकाल के लिए खत्‍म कर दी गईं हैं. बीमार पड़ने पर भी काम पर उपस्थिति देना अनिवार्य कर दिया गया है. इधर, श्‍मशान घाटों पर शवों के ढेर लगे हुए हैं.

सरकार शवों को कंटेनरों में भर कर ले जा रही है. इन सब तथ्‍यों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिससे चीन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं. चीन ने दावा किया है कि दुनिया में सबसे कम मौतें चीन में हुई हैं. चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा है कि देश में COVID-19 मामलों और मौतों की संख्या, दुनिया के अन्‍य देशों की तुलना में सबसे कम है.

चीन ने कहा है कि लोगों का जीवन बचाना सर्वोच्‍च प्राथमिकता है और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है. सभी इंतजाम दुरुस्‍त हैं और किसी भी तरह की दिक्‍कत नहीं है. लोगों को समय पर इलाज और दवाएं मिल रही हैं और कोरोना के कारण हेल्‍थ डिपार्टमेंट को लेकर कोई समस्‍या नहीं है.

China has officially reported two deaths in Beijing during the latest Covid surge but crematoriums are saying they’ve run out of space to put the bodies. #china pic.twitter.com/KSgzfJOUAU

— China Uncensored (@ChinaUncensored) December 22, 2022