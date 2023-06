बीजिंग: चक्रवाती तूफान बिपरजॉय (Biparjoy Cyclone) भारत में मुंबई से लेकर केरल के तट तक अपना असर दिखा रहा है. एक वायरल वीडियो से माना जा रहा है कि भारत के पड़ोसी देश चीन (China) में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. वीडियो चीन के एक रेस्तरां का है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में रेस्तरां की छत तेज हवा के कारण उड़ने लगती है. लोग छत को उड़ने से बचाने के लिए पकड़े हुए हैं, लेकिन शक्तिशाली हवा ने लोगों की मेहनत पर पानी फेर दिया और कई लोगों को इसमें चोटें भी आई हैं. वायरल वीडियो में लोग हवा के कारण काफी ऊंचाई तक पहुंच कर गिरने लगते हैं. यह वीडियो मध्य चीन के हुबेई प्रांत का है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, 16 सेकंड के वीडियो में लोगों को उड़ने के बाद जमीन पर गिरते हुए भी दिखाया गया है. चीनी मीडिया ने बताया कि एक व्यक्ति को पास की छत पर उतरते हुए देखा जा सकता है, उसकी कुछ पसलियां भी टूट गई हैं. वह इस समय अस्पताल में है. एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति को रेस्तरां के एक निजी कमरे में दुर्घटनाग्रस्त होते हुए दिखाया गया है, हालांकि वह कथित तौर पर सुरक्षित है.

In China, café visitors tried to secure the roof from the wind, but it backfired! ️ People ended up flying into the sky with the roof! pic.twitter.com/NOq0BVDwEq

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) June 13, 2023