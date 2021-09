क्या है चीन का नया इरादा, लद्दाख में देपसांग के पास कर रहा सड़क चौड़ी, सैटेलाइट फोटो से खुलासा

बीजिंग. चीन अपनी हरकतों से अभी भी बाज आता नहीं नजर आ रहा है. दरअसल, भारत और चीन (India And China) के बीच पूर्वी लद्दाख के प्रमुख क्षेत्रों से सेना हटाने पर बनी सहमति के बाद भी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखे हुए है. सैटेलाइट तस्‍वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन देपसांग इलाके पर अपनी पकड़ को और ज्‍यादा मजबूत करने में जुट गया है और सड़क का काम तेजी से कर रहा है. द हॉन्गकॉन्ग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि देपसांग इलाके में बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखना भारत के प्रति चीन के असली इरादे को दर्शाता है. चीन अपनी सड़कों को न सिर्फ चौड़ा कर रहा है, बल्कि उसकी मरम्मत भी कर रहा है, ताकि उसकी पहुंच आसान हो जाए. बता दें कि पिछले साल पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद तनाव वाले बिंदुओं पर शांति कायम करने के लिए दोनों देशों में कई स्तर की सैन्य वार्ता हुई थी और दोनों देशों के बीच डिसइंगेजमेंट पर सहमति बनी थी.

रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी सेना पीएलए द्वारा बुनियादी ढांचे का निर्माण इस साल के शुरुआत से ही देखा जा रहा है और हाल ही में अगस्त 2021 में भी सैटेलाइट की तस्वीरों में देखा गया है. द हॉन्गकॉन्ग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्र दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ) से महज 24 किमी दूर देपसांग मैदानों तक जाने वाले तियानवेंडियन राजमार्ग के चीनी विस्तार के साथ तनाव फिर से बढ़ गया है. 17 अगस्त 2021 की सैटेलाइट तस्वीरों ने एलएसी के पास पश्चिमी क्षेत्र के साथ-साथ देपसांग मैदानों के पास उन्नत बुनियादी ढांचे का खुलासा किया है. ट्विटर हैंडल @detresfa_ के मुताबिक, इन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि देपसांग के मैदानी इलाकों की ओर जाने वाली तियानवेंडियन हाईवे पर मरम्मत, चौड़ीकरण का काम हो रहा है. इतना ही नहीं, इसी साल चीनी सेना पुरानी सड़क को मजबूत कर रहा है और सड़क कार्य में तेजी से जुटा है. मई 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव शुरू होने के बाद से इस हैंडल ने कई तस्वीरें जारी की हैं. यह राजमार्ग अक्साई चीन के तियानवेंडियन में पीएलए की पोस्ट को देपसांग मैदानों से जोड़ता है.

It appears the #Tianwendian Highway that leads up to the #Depsang Plains area under #China PLA’s control in #AksaiChin has been undergoing roadworks, widening & upgrades this year pic.twitter.com/OCHjzfursu

— d-atis☠️ (@detresfa_) August 18, 2021