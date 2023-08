इंसान जैसे भालुओं को देख चौंकी दुनिया, इंटरनेट पर जू का Video वायरल, फिर चीन ने बताया सच

China Viral Zoo Video: चीन के एक चिड़ियाघर के एक वायरल वीडियो से खूब किरकिरी हो रही है. दरअसल चिड़ियाघर (Zoo) में जानवर भालू के पोशाक में इंसान बताए जा रहे हैं. वहीं, हांगझो चिड़ियाघर (Hangzhou Zoo) ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है. वायरल वीडियो में एक सन बियर, दुनिया का सबसे छोटा भालू, अपने पैरों पर सीधा खड़ा है और उसके पैरों के ऊपर फर ढीला है.

हालांकि, पूर्वी चीन के हांगझू चिड़ियाघर ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ज्यादातर लोग भालू को नहीं समझते हैं. एक सोशल मीडिया पोस्ट में मलेशियाई सन भालू एंजेला के दृष्टिकोण से लिखे गए एक पोस्ट में, चिड़ियाघर ने कहा, ‘कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक व्यक्ति की तरह खड़ा हूं. ऐसा लगता है कि आप मुझे ठीक से नहीं समझते.’

The Hangzhou Zoo, located in Zhejiang, Hangzhou, China, had to issue a statement this weekend after people saw this video and questioned if the Sun Bears at their zoo were actually humans dressed in costumes.

The Zoo stated:

“If you get someone to wear such thick fur in this… pic.twitter.com/RrhL86lcyI

— Brian Krassenstein (@krassenstein) July 31, 2023