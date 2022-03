Climate change: अमेरिका में पॉवेल झील सूखने के कगार पर, गहरा सकता है पानी-बिजली का संकट

न्यूयॉर्क. जलवायु परिवर्तन का संकट दुनिया पर गहराता जा रहा है. पिछले कई सालों से लगातार यह रट लगाई जा रही है कि अगर जल्द जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो जलवायु परिवर्तन का संकट विकराल होता जाएगा. यह भी कहा जा रहा है कि संकट अब हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है. ग्लेशियरों के सिकुड़ने और धरती के तापमान के बढ़ने का स्तर जितना तेज हो गया है, वह बीते दशकों में कभी नहीं देखा गया. अब यह संकट जलस्रोतों पर उभर कर दिखने लगा है.

अमेरिका की पॉवेल झील भी इसका शिकार बन चुकी है. इस झील का निर्माण 1963 में कोलोराडो नदी पर बांध बना कर किया गया था. पॉवेल झील मे जलस्तर बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है. इस वजह से लाखों अमेरिकियों के घरों पर बिजली का संकट भी गहरा गया है, क्योंकि इस झील से बनाई जाने वाली बिजली पर अमेरिकी के 7 राज्यों के लोग निर्भर हैं. इससे पहले पॉवेल झील का जल स्तर 1980 में घटा था. जब यह कम होकर 3700 फीट पर पहुंच गया था. अब पॉवेल झील का जल स्तर उससे भी कम हो गया है और माना जा रहा है अप्रैल तक यह 2-3 फीट और घट सकता है.

Lake Powell is shrinking. These photos were taken 9 months apart (Top photo 6/23/21 – Bottom photo 3/27/22) at Lake Powell’s Lone Rock Beach in Utah. Water levels at the lake are at their lowest level since the lake was created in 1963 by damming the Colorado River. #drought pic.twitter.com/lVJ7aFt2CE

— Justin Sullivan (@sullyfoto) March 30, 2022