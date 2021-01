चीन में शुरू हुआ पहला स्वदेशी परमाणु उर्जा रिएक्टर Hualong One, जानें क्या हैं इसके मायने...

चीन में शनिवार को पहले स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हुलॉन्ग वन (Hualong One) का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया है. यह जानकारी चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्प ने दी है. यह थर्ड जेनेरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर चीन (China) के दक्षिणपूर्वी फुजियान प्रांत के फ़ूक्विंग शहर में स्थित है. इसे 60 सालों के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इसके मुख्य उपकरण घरेलू रूप से निर्मित हैं.चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्प या CNNC के अनुसार, Hualong One की प्रत्येक यूनिट में 1.161 मिलियन किलोवाट की क्षमता है और मध्य विकसित देशों में 1 मिलियन लोगों की वार्षिक घरेलू बिजली की मांग को पूरा कर सकती है. CNNC अध्यक्ष यू जियानफेंग ने कहा, 'Hualong One के साथ, चीन अब संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों के साथ-साथ दुनिया में तीसरी पीढ़ी की परमाणु तकनीक में सबसे आगे पहुंच गया है.'यू जियानफेंग ने आगे बताया कि हुलॉन्ग वन के व्यावसायिक उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी और 2060 से पहले चीन के कम कार्बन लक्ष्यों जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने में मदद मिलेगी. इस वर्ष के अंत में एक दूसरी हुलॉन्ग ईकाई भी बन जाएगी.2019 तक, चीन की वार्षिक बिजली का केवल 5% से भी कम परमाणु ऊर्जा से आता है. अब इसमें वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि चीन 2060 तक कार्बन तटस्थ बनने की कोशिश कर रहा है. चीन के पास 47 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं. वे एक साथ 48.75 मिलियन किलोवाट बिजली पैदा करते हैं. इसके साथ ही चीन के पास संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा क्षमता है.