अंटार्कटिका में बढ़ रही बेतहाशा गर्मी, लगभग दिल्ली जितना बड़ा बर्फ का पहाड़ टूटकर हुआ अलग

वॉशिंगटन: जलवायु परिवर्तन के मोर्च पर एक बुरी खबर आई है. पूर्वी अंटार्कटिका (Antarctica) में बर्फ का एक विशाल पहाड़ टूटकर अलग हो गया है. अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA) के मुताबिक, इसका नाम कोंगर आइस शेल्फ (Conger ice shelf) है और इसका साइज 1200 वर्ग किमी है. तुलनात्मक रूप से देखें तो ये राजधानी दिल्ली (Delhi) से थोड़ा ही छोटा है. अमेरिका के लॉस ऐंजलिस और इटली की राजधानी रोम के बराबर है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कोंगर आइस शेल्फ का टूटना अंटार्कटिका में बढ़ती गर्मी का स्पष्ट संकेत है. अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इसके दुष्प्रभाव सामने आने लगेंगे.

कोंगर नाम का ये विशाल हिमखंड अंटार्कटिका के पूर्वी इलाके में समुद्र के नजदीक शेकलटन (Shackleton) आइस शेल्फ से जुड़ा हुआ था. कोंगर उस लार्सन बी (Larsen B) आइस शेल्फ का लगभग एक-तिहाई था, जो 2002 में टूट गया था. सैटलाइट तस्वीरों में दिखा कि 15 मार्च को ये पूरी तरह टूटकर अलग हो गया. नासा की साइंटिस्ट डॉ. कैथरीन वॉकर के मुताबिक, कोंगर के टूटने का बहुत बड़ा असर पड़ने की आशंका नहीं है, लेकिन ये उस बात का संकेत है जो भविष्य में होने वाला है.

Complete collapse of East Antarctica’s Conger Ice Shelf (~1200 sq. km) ~March 15, seen in combo of #Landsat and #MODIS imagery. Possible it hit its tipping point following the #Antarctic #AtmosphericRiver and heatwave too? #CongerIceShelf #Antarctica @helenafricker @icy_pete https://t.co/7dP5d6isvd pic.twitter.com/1wzmuOwdQn

— Catherine Colello Walker (@CapComCatWalk) March 24, 2022