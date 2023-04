चीन में फिर कोरोना से हाहाकार, 7 दिन में नए सब वैरिएंट के 275 केस मिले, दोबारा संक्रमित हो रहे लोग

हाइलाइट्स चीन में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा कोविड 19 के नए वैरिएंट के केस मिले वायरस फिर से लोगों को कर रहा संक्रमित

बीजिंग. चीन में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है. एनटीडी के मुताबिक एक हफ्ते में चीन में 270 से ज्यादा कोविड-19 के सब वैरिएंट के केस सामने आए हैं. इसकी घोषणा देश के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने भी की थी. पिछले शनिवार को चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बताया था कि देश में 7 दिन के अंदर 275 से अधिक नए कोविड-19 सब वैरिएंट डिटेक्ट हुए हैं.

The Epoch Times की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अधिकारियों ने 14 से 20 अप्रैल के बीच इन नए सब वैरिएंट की खोज की है. वहीं चीन की मीडिया के मुताबिक स्थानीय लोग ऑनलाइन अपने टेस्ट रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं जिसमें पाया गया है कि कई लोग दोबारा संक्रमित हो रहे हैं.

बढ़ा म्यूटेश का खतरा

The Epoch Times की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में स्थानीय लोग अपने टेस्ट रिजल्ट ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं. इससे पता चल रहा है कि कई लोग फिर से संक्रमित हो रहे है. अब वायरस के म्यूटेशन का भी खतरा बढ़ गया है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक यूजर ने दावा भी किया है कि उसके पति और दो बच्चों को फिर से वायरस का संक्रमण हो गया है. उनका कहना है कि फिलहाल सभी के सिम्टम माइल्ड हैं. एक दूसरे पोस्ट में यूजर ने कहा कि उनकी पूरी फैमिली को फिर से कोरोना इन्फेक्शन हो गया है. तीन महीने पहले ही सभी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में कोरोना केस: 1,095 नए मामले, 6 मौतें और पॉजिटिविटी रेट 22.74%

वहीं चीन के एक प्रमुख वायरोलॉजिस्ट ने फैलते इन्फेक्शन पर अपनी राय दी है. उनका कहना है कि अगर वायरस में म्यूटेश होता तो री इन्फेक्शन करीब एक साल पहले ही शुरू हो जाता. री इन्फेक्शन लीमिडेट ही रहता. The Epoch Times ने वायरोलॉजिस्ट के हवाले से बताया कि अगर म्यूटेशन ने वायरस में बदलाव किए हैं तो यह इंसानों के इम्यून सिस्टम को खत्म करने के लिए काफी है. इससे कोरोना के सेकेंड वेव का खतरा भी बढ़ गया है. The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले चीन ने देश में आने वाले यात्रियों के लिए पीसीआर टेस्ट की शर्त खत्म कर दी थी. मालूम हो कि चीन में काफी लंबे वक्त तक कोरोना के सख्त नियम थे. अब इसमें रियायत देने की कोशिश सरकार ने की थी.

Tags: China, Corona, COVID 19