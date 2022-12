कोरोना से त्राहिमाम कर रही चीन की जनता, जिनपिंग सरकार ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो

बीजिंग. चीन में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच वहां का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए (चीनी सेना) का प्रोपेगंडा वीडियो जारी किया है. दरअसल, सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को दबाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेना का सहारा लेना चाहते हैं. कोरोना से लोगों को बचाने में चीनी राष्ट्रपति पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं. बिना इलाज और दवा की भारी कमी की वजह से लोग संक्रमण से मर रहे हैं. इन्हीं सब विफलताओं को छिपाने के लिए ग्लोबल टाइम्स ने एक दुष्प्रचार वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किया है.

इस वीडियो के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि चीनी सेना के तीनों अंग (थल, जल और वायु) अपने देश की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार हैं. वीडियो को पोस्ट करते हुए उसके कैप्शन में लिखा गया है, ‘जमीन से लेकर समुद्र और आसमान तक, #PLA के सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करना कभी नहीं छोड़ा. 2022 में उनके कदमों को देखने के लिए वीडियो देखें;

From the land to the sea to the sky, #PLA soldiers have never stopped defending their motherland. Check out the video to see their footsteps in 2022. pic.twitter.com/XnZYzFMUVx

