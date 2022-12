कोरोना से चीन में हाहाकार: शवों से पटे हैं अस्पताल, सड़क पर मरीजों का इलाज, श्मशान में 3 दिन की वेटिंग

बीजिंग: कोरोनावायरस संक्रमण ने चीन की कमर तोड़कर रख दी है. वहां के एक अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल के कॉरिडोर से लेकर हर रूम में शव ही शव रखे हुए दिख रहे हैं. जिलिन प्रांत के चांगचुन शहर में श्मशान घाट के बाहर अंतिम संस्कार के लिए शव वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है. जहां पहले 24 घंटे की वेटिंग थी, अब लोगों को अपनों का अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है. एक अन्य वायरल वीडियो में सड़क पर मरीजों को ड्रिप चढ़ाते हुए देखा जा रहा है. ब्लूमबर्ग ने चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन के हवाले से बताया है कि गत मंगलवार को यहां एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख केस सामने आए थे. हालांकि, सरकारी आंकड़ों में इस दिन सिर्फ 3000 केस ही बताए गए. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में इस महीने के शुरुआती 20 दिनों में 24 करोड़ 80 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं. इसके पहले जनवरी में एक दिन में 40 लाख कोरोना मरीज मिले थे.

China Corona Alert: चीन में कोरोना से मचा हाहाकार, एक दिन में मिले 3 करोड़ 70 लाख मरीज

What a scene! Somewhere in #CCPChina, patients can only receive infusions outside, in the cold wind, as hospitals are all full.#chinacovid #ChinaCovidCases #ChinaCovidSurge #ChinaCovidDeaths #ChinaCovidNightmare #COVID #COVID19 #ZeroCovid #CCPVirus #CCP #China #XiJingping pic.twitter.com/1n6fcStItX

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) December 23, 2022