Covid-19 In China: चीन में अभी और भयावह होगा मंजर! कोरोना से 1 दिन में होंगी 25000 मौतें, दवाइयों की किल्लत से हाहाकार

बीजिंग: कोरोना वायरस के मामलों का आतंक झेल रहे चीन (Coronavirus Cases in China) की स्थिति भविष्य में और भयावह होती दिख रही है. चीन में प्रति दिन 9,000 से अधिक COVID मौतों की सूचना मिलेगी, ऐसा यूके के हेल्थ डेटा फर्म एयरफिनिटी के मुताबिक कहा गया है. इतना ही नहीं, जनवरी महीने में ही एक दिन ऐसा भी आएगा, जब एक ही दिन में 25 हजार लोगों की कोरोना से मौत हो जाएगी. बता दें कि यह आकड़ा पिछले अनुमान से दोगुना है, वहीं रॉयटर की रिपोर्ट के अनुसार अब संक्रमित लोग एक-दो हफ्तों तक रेस्ट करके अपने काम पर वापस लौट रहे हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी है.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना से हालात बेकाबू होते देख चीन ने निर्णय लिया था कि राजधानी बीजिंग में जल्द फाइजर की कोविड -19 दवा पैक्सलोविड (Paxlovid) का वितरण करेगा, लेकिन इसपर ही एक ट्विटर यूजर जेनिफर जो चीन पर लिखती आई हैं उन्होंने बताया कि यह दवा सिर्फ अमीर लोगों के लिए है. 6 लाख पैक्सलोविड दवा चीन में पहुंची है लेकिन उसे सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जो 2500 युआन यानी 362 अमेरिकी डॉलर (29,948 रुपए) खर्च कर सकते हैं. वह आगे लिखती हैं कि देश में 600 मिलियन से ज्यादा लोग 1 हजार युआन यानी 145 डॉलर (11,996 रुपए) ही कमाते हैं, वो कैसे इस दवा को खरीद सकते हैं.

It was reported that #China has imported 600K boxes of #Paxlovid, but only privileged people can have it for 2500 yuan ($362) per box. In the black market, the price is as high as 40K yuan($3600) per box.

More than 600 M people’s monthly income is less than 1K yuan/$145.

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) January 2, 2023