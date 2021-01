Pfizer Corona Vaccine लेने के बाद मेक्सिको में महिला डॉक्टर को मारा लकवा, पुर्तगाल में हुई थी मौत

ब्रिटेन (UK), अमेरिका (US), फिनलैंड, बुल्गारिया, पुर्तगाल के बाद मेक्सिको सिटी (Mexico) से भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन (Pfizer Corona Vaccine) से साइड इफेक्ट का मामला सामने आया है. यहां एक महिला डॉक्टर को फाइजर वैक्सीन दी गयी थी जिसके बाद पहले उसे स्किन इन्फेक्शन हुए और बाद में उसे लकवा मार गया है. ब्रिटेन में भी दो हेल्थ वर्कर्स को इसी तरह फाइजर की वैक्सीन लेने के बाद शरीर पर लाल-लाल निशान हो गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उधर पुर्तगाल में एक हेल्थ वर्कर की फाइजर वैक्सीन लेने के 48 घंटे के भीतर अचानक मौत हो गयी थी.मिली जानकारी के मुताबिक मेक्सिको में कोविड-19 वैक्सीन लगने के आधे घंटे के बाद महिला डॉक्टर को शरीर में चकत्‍ते पड़ने लगे, फिर ऐंठन और कमजोरी महसूस हुई. महिला को सांस लेने में भी बेहद परेशानी हो रही थी जिसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया था. मामले को लेकर स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्‍टर कार्ला के दिमाग और स्‍पाइनल कॉर्ड में सूजन (Encephalomyelitis) का इलाज किया गया है. वैक्‍सीन लगने से पहले डॉक्‍टर कार्ला को एक एंटीबायोटिक से एलर्जी थी और इसी कारण उन्हें गंभीर दुष्‍प्रभाव का सामना करना पड़ा है.बीमार महिला डॉक्‍टर के परिवार वालों ने वैक्‍सीन के गंभीर दुष्‍प्रभाव को लेकर अतिरिक्‍त जांच कराने का आग्रह किया है. इसके बाद से मेक्सिको के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने वैक्सीन को लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय का कहना है कि ''हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि डॉक्‍टर कार्ला को वैक्सीन के चलते लकवा की शिकायत आई है. हालांकि, इस मामले की जांच करना जरूरी है कि क्या इसका संबंध वैक्सीन से है या नहीं. सही कारण का पता लगाने के लिए शोध की जरूरत है.''पुर्तगाल में एक हेल्थ वर्कर (Portuguese health worker) के Pfizer वैक्सीन लेने के 48 घंटे के भीतर मौत का मामला सामने आया है. इस मामले में 41 वर्षीय हेल्थ वर्कर सोनिया असेवेडो ( Sonia Acevedo) में वैक्सीन का शॉट लेने के बाद किसी तरह के साइड इफेक्ट भी नज़र नहीं आए थे. हालांकि उनकी मौत अचानक ही हो गयी. सोनिया पोर्तो शहर के Portuguese Institute of Oncology में काम कर रहीं थीं. मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें कोई भी गंभीर बीमारी या साइड इफेक्ट नहीं था और वे स्वस्थ बतायी जा रहीं हैं. सोनिया के पिता अबिलियो असेवेडो ने पुर्तुगाल डेली अखबार से कहा कि वह एकदम ठीक थी, उसे कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत नहीं थी.इससे पहले फिनलैंड में भी पांच लोगों में गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिले थे. फाइजर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने भी पूरी दुनिया में इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर रखा है. ब्रिटेन में भी दो हेल्थ वर्कर में इस वैक्सीन के प्रति साइड इफेक्ट के गंभीर लक्षण देखने को मिले थे. इसके बाद दुनिया भर में फाइजर ने एलर्जी से जुड़े मरीजों के लिए कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल संबंधी एडवाइजरी भी जारी की थी.