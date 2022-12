Covid-19 In China: प्लास्टिक बैग में शवों को लेकर श्मशान पहुंचे लोग, अंतिम संस्कार के लिए घंटों करना पड़ा वेट, देखें वीडियो

बीजिंग: चीन में कोविड-19 (Covid-19 In China) का कहर जारी है और रिकॉर्ड संख्या में मामले सामने आ रहे हैं. अनगिनत मौतें हो चुकी हैं. चीन के अस्पतालों में बेड खत्म हो गए हैं. ऑक्सीजन और आईसीयू में भारी भीड़ से मरीजों का इलाज करना असंभव होता जा रहा है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा गया कि श्मशान के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं, लोग घंटों तक शवों के अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं.

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री एरिक फीगल-डिंग ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, “श्मशान पर लंबी कतारें…कल्पना कीजिए कि न केवल अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है बल्कि उनके मृत शरीर को ले जाना पड़ रहा है.” बता दें कि एरिक फीगल लगातार देश में हो रही कोरोना के नए अपडेट को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं.

34) Frustrated staffers in Beijing state media also now venting that they can’t run certain TV shows because over half of staff are home sick with #COVID. I mentioned this on @NPR @hereandnow discussing 🇨🇳crisis w/ @tongscott—it keeps me awake at night. https://t.co/fKbyyMQC2s

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 24, 2022