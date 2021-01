जो बाइडन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप छोड़ देंगे अमेरिका!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) एक ओर तो आए दिन यह कहते फिर रहे हैं कि वे चुनाव में नहीं हारे हैं और वे नतीजों को लगातार चुनौती देते रहेंगे. हालांकि इस बीच यह भी अटकलें लगनी शुरू हो गई ​है कि वे अब अमेरिका को छोड़कर (Donald Trump Will Leave US) किसी और देश जा सकते हैं. डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यह कहा जा रहा कि 20 जनवरी 2021 को जो बाइडन (Joe Biden) के राष्ट्रपति पद की शपथ (Joe Biden Sworn As President) लेने के बाद वे देश छोड़कर चले जाएंगे. यह अटकलें तब और तेज हो गईं जब यह सूचना आई कि 19 जनवरी को ट्रंप के इस्‍तेमाल किए जाने वाले अमेरिकी सेना का विमान स्कॉटलैंड में उतरने वाला है. बता दें कि स्‍कॉटलैंड में ट्रंप का एक गोल्‍फ रिजॉर्ट भी है.स्‍कॉटलैंड के प्रेस्‍टविक एयरपोर्ट को यह सूचना दी गई है कि अमेरिकी सेना का बोइंग 757 विमान के 19 जनवरी को उतरेगा. इस यात्री विमान का उपयोग ने कई मौकों पर किया. इस तरह से बाइडन के राष्‍ट्रपति बनने से ठीक पहले डोनाल्‍ड ट्रंप स्‍कॉटलैंड पहुंच जाएंगे. यह अटकल ऐसे समय पर आई जब अमेरिका में कहा जा रहा है कि ट्रंप वर्ष 2024 में फिर से चुनाव लड़ने के बारे में ऐलान बाइडन के शपथ वाले दिन राष्‍ट्रपति के एयरफोर्स वन विमान में करेंगे.स्कॉटलैंड एयरपोर्ट के एक सोर्स ने कहा क‍ि बाइडन के शपथ से ठीक पहले अमेरिका के सैन्‍य संस्‍करण वाले बोइंग 757 विमान की बुकिंग म‍िली है. इस विमान का इस्‍तेमाल अमेरिका के उपराष्‍ट्रपति करते हैं लेकिन अक्‍सर अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप इस विमान का इस्‍तेमाल करती रही हैं.'