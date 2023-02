Turkey-Syria Earthquake: तुर्की-सीरिया में फिर कांपी धरती, अब आया 6.4 तीव्रता का भूकंप

तुर्की और सीरिया (Turkey Syria Earthquake) में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रॉयटर्स ने यूरोपीयन मेडिटरेनियम सेसिमोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के हवाले से बताया कि तुर्की-सीरिया सीमा क्षेत्र में दो किमी (1.2 मील) की गहराई में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया है. भूकंप के बाद इस इलाके में लगातार आफटर शॉक (Earthquake Aftershock) भी आए. बता दें कि भूकंप ने तुर्की-सीरिया को फिर दहलाया जब आपदा में मलबे में जीवित लोगों के दबे होने की कम संभावना को देखते हुए चलाए जा रहे तलाशी अभियान को बंद करने की तैयारी चल रही थी. तुर्किये की आपदा प्रबंधन एजेंसी एएफएडी ने देश में भूकंप से मौत के पुष्ट मामलों की संख्या 41,156 बताई है. इस तरह तुर्किये और सीरिया दोनों जगह कुल 44,844 लोग भूकंप से मारे जा चुके हैं.

बता दें कि भूकंप से प्रभावित अधिकतर क्षेत्रों में जीवितों लोगों की तलाश के अभियान को रोक दिया गया था. हालांकि, एएफएडी ने कहा था कि तलाशी दल तबाह हुई एक दर्जन से अधिक इमारतों में अपने प्रयासों को बढ़ा रहे हैं. मलबे में अब किसी के जीवित दबे होने की संभावना नहीं है. मालूम हो कि भूकंप के बाद से तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कई देश सामने आए. मेडिकल फैसिलिटी, कंक्रीट तोड़ने वाली मशीनरी सहित रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों को बचाने पहुंची. तुर्की के डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी (एएफएडी) का कहना है कि लगभग 13,000 क्रेन, ट्रक और अन्य इंडस्ट्रियल गाड़ियों को भूकंप प्रभावित इलाकों में भेजा गया था.

कई इलाकों तक महसूस किए गए भूकंप के झटके

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डेफने शहर में रात करीब 8:04 बजे भूकंप आया. इसके झटके उत्तर में 200 किमी अंताक्य और अदाना के शहरों में भी महसूस किए गए. तुर्की की आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी का कहना है कि हटे के समंदाग जिले में 5.8 की तीव्रता के दूसरे भूकंप ने कई मिनट तक इस क्षेत्र हिलाया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भूकंप के बाद तुर्की में मौजूद बचाव दल के जवान इधर-उधर भाग रहे थे. वो जांच कर रहे थे कि क्या लोग सुरक्षित हैं.

A 6.4 magnitude earthquake has struck the Turkey-Syria border two weeks after a magnitude 7.8 quake in the region left more than 46,000 people dead.pic.twitter.com/IywqFl3iRX

— James Melville (@JamesMelville) February 20, 2023