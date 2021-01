फिलीपींस में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर 7.0 रही तीव्रता

फिलीपींस (Philippines) में गुरुवार को भूकंप (Earthquake) के तेज झटके महसूस किए गए. इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.0 मापी गई. यह भूकंप दोपहर 12:23 बजे आया. भूकंप का केंद्र फिलीपींस से 210 किमी दूर पोंगडूइटान में रहा.एक सप्ताह पहले भी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे. रिक्टर पैमाने पर 6.2 तीव्रता वाले भूकंप ने कई मकानों को जमींदोज़ कर दिया और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे. भूकंप इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर शुक्रवार रात 1.28 बजे आया जिसमें कई मकान तबाह हो गए, मलबे के नीचे बड़ी संख्या में लोग दब गए.An earthquake with a magnitude of 7.0 on the Richter Scale hit 210 km SE of Pondaguitan, Philippines at 12:23 UTC (5:53 pm IST) today: USGS Earthquakeइंडोनेशिया 17,000 द्वीपों का देश है और वहां करीब 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं. यह प्रशांत में रिंग ऑफ फायर पर स्थित है जो भौगोलिक अस्थिरता वाला बड़ा इलाका है. यहां टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से नियमित भूकंप आते रहते हैं और ज्वालामुखी भी सक्रिय रहता है.