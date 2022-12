अमेरिका: टेक्सास के एल पासो शहर में रातों-रात नदी पार कर घुसे सैकड़ों प्रवासी, देखें वीडियो

वॉशिंगटन: टेक्सास के एल पासो शहर में सैकड़ों प्रवासियों का एक विशाल समूह अवैध रूप से यूएस-मेक्सिको बॉर्डर से अंदर आ गया है. एल पासो सेक्टर में 24 घंटे (शुक्र-शनि) में 2,600 से अधिक लोग बॉर्डर क्रॉस करने में सफल रहे. बॉर्डर पार करने से पहले, मेक्सिकन पुलिस ने प्रवासियों से भरी लगभग 20 बसों को मेक्सिको शहर से स्यूदाद जुआरेज तक पहुंचाया था और उन्हें कई एनजीओ में छोड़ा गया था. प्रवासी फिर गैर सरकारी संगठनों की मदद से रियो ब्रावो नदी तक पहुंच गए और अवैध रूप से एल पासो पहुंच गए.

बॉर्डर तब पार किया गया है जब टाइटल 42 के रूप में जाना जाने वाला आदेश खत्म होने वाला है. इस आदेश को COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए लाया गया था. यह आदेश अधिकारियों को अमेरिकी शरण का दावा करने वालों को और पकड़े गए प्रवासियों को मेक्सिको या अन्य देशों में तेजी से भेजने की अनुमति देता है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने सोमवार को कहा, “टीम वास्तव में टाइटल 42 की समाप्ति को प्रबंधित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. हम ऐसा कदम उठा रहे हैं और एक ऐसी प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं जो व्यवस्थित और मानवीय हो.”

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवासी अपनी बांहों में बैग और बच्चों को अपनी पीठ पर लादे हुए मेक्सिको में स्यूदाद जुआरेज से संयुक्त राज्य अमेरिका में बॉर्डर पार करने के लिए एक नदी में उतरे थे.

BREAKING: An enormous mass of hundreds of migrants have just crossed illegally into El Paso, TX.

There is now a massive line of migrants waiting to be taken into custody by Border Patrol, and more are coming.

El Paso sector had over 2,600 crossings in 24 hrs Fri-Sat. @FoxNews pic.twitter.com/0AaQRQXVNN

— Bill Melugin (@BillFOXLA) December 12, 2022