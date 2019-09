SAARC बैठक में बोले विदेश मंत्री-हमें अपना क्षेत्र बचाने के लिए आतंक को खत्म करना ही होगा

EAM: Ours is really not just a story of missed opportunities but also of deliberate obstacles. Terrorism is among them. In our view, elimination of terrorism in all its forms is a precondition not only for fruitful cooperation but also for the very survival of our region. #SAARC

— ANI (@ANI) September 26, 2019



EAM: Ours is really not just a story of missed opportunities but also of deliberate obstacles. Terrorism is among them. In our view, elimination of terrorism in all its forms is a precondition not only for fruitful cooperation but also for the very survival of our region. #SAARC Loading... September 26, 2019



External Affairs Minister, Subrahmanyam Jaishankar: Regionalism has taken root in every corner of the world. If we have lagged behind, it is because South Asia does not have normal trade and connectivity that other regions do. #SAARC https://t.co/25ON4yuwNB

— ANI (@ANI) September 26, 2019

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) ने गुरुवार रात को SAARC बैठक को संबोधित किया. विदेश मंत्री ने इस बैठक में जोर देकर कहा है कि अगर SAARC क्षेत्र को बचाना है तो हमें आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना ही होगा. उन्होंने कहा कि आतंकवाद इस क्षेत्र के विकास में बाधक है और किसी भी प्रकार के आतंक को हमें सबसे पहले समाप्त करना होगा. तभी एक बेहतर सहयोग स्थापित हो पाएगा और इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा.विदेश मंत्री ने SAARC देशों के लिए विकास की पहल को लेकर भारत द्वारा उठाए गए कदमों को भी रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि साउथ एशियन सैटेलाइट (South Asian Satellite) बताता है कि भारत किस तरह अपने पड़ोसियों को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहा है. साउथ एशियन सैटेलाइट 2017 में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य SAARC देशों में गरीबी का वैज्ञानिक समाधान निकालना था. इसके अलावा साउथ एशियन युनिवर्सिटी भी उदाहरण है कि किस तरह भारत एकेडिमिक एक्सेलेंस के लिए काम रहा है, जिसका अच्छा प्रभाव पीढ़ियों पर पड़ेगा.विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्रवाद दुनिया के हर कोने में अपनी जड़ें जमा चुका है. अगर हम इस मामले में पीछे रह गए तो इसका कारण ये है कि दक्षिण एशियाई देशों में उस तरह सामान्य रूप से व्यापार और कनेक्टिविटी नहीं है जैसी कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों में है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक दूसरे से जुड़ने को लेकर कनेक्टिविटी के लिए कोई सड़क या रेल समझौता नहीं कर पाए हैं. सार्क देशों में रीजनल एयर सर्विस एग्रीमेंट के लिए भारत की तरफ से पहल की गई थी लेकिन उस मामले में भी कोई प्रगति नहीं हुई है. हमारे क्षेत्र में अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठाया गया है. साथ ही हमारे क्षेत्र में जानबूझकर पैदा की गई बाधाएं भी मौजूद हैं. आतंकवाद ऐसी ही बाधाओं में से एक है. हमारे विकास और सहयोग के लिए यह पहली शर्त है कि आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त किया जाए.ये भी पढ़ें: