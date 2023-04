'आप झूठ बोल रहे हैं'- एलन मस्क ने इंटरव्यू में BBC के पत्रकार को घेरा, Video हुआ वायरल

न्यूयॉर्क. ट्विटर के सीईओ एलन मस्क का बीबीसी को दिया गया एक हालिया इंटरव्यू सुर्खियों में हैं. इस इंटरव्यू में बीबीसी के पत्रकार जेम्स क्लेटन ने मस्क द्वारा इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदे जाने के बाद इस पर नफरत भरे ट्वीट बढ़ने को लेकर सवाल किया था, जिस पर मस्क ने उनसे इसका उदाहरण देने का कहा. हालांकि क्लेटन ऐसा करने में नाकाम रहे तो मस्क ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया. उधर ब्रिटिश मीडिया आउटलेट ने इस इंटरव्यू को ‘अप्रत्याशित’ और ‘जल्दबाजी में तैयार’ किया गया बताया, लेकिन इस लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की झड़ी लग गई.

क्लेटन ने अपने इस इंटरव्यू में मुख्यधारा की कई मीडिया आउटलेट्स की आलोचनाओं का जिक्र किया था, जिसमें कहा गया था कि मस्क के ट्विटर ने हेट स्पीच को पनपने दिया था. जब मस्क ने क्लेटन से इसका एक उदाहरण प्रदान करने के लिए कहा जिसे उन्होंने खुद ट्विटर पर देखा हो तो क्लेटन ने जवाब दिया कि मस्क के अधिग्रहण के बाद से उनके ट्विटर फीड में इस तरह की सामग्री ‘थोड़ी बढ़ी’ है.

इस पर मस्क ने पूछा ‘क्या आप एक उदाहरण बता सकते हैं?’ लेकिन क्लेटन ऐसा करने में असमर्थ दिखे तो मस्क एक बार फिर से पूछा, ‘आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते?’ क्लेटन ने तब दलील दी कि, ‘मैं वास्तव में अब उस ‘फॉर यू’ फीड का उपयोग नहीं करता, क्योंकि मुझे यह कोई खास पसंद नहीं आया.’

This time with video & better audio https://t.co/js4nTQSSh3

— Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2023