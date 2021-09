लॉस एंजिलिस. अरबपति व्यवसायी एलन मस्क (Elon Musk) और गायिका ग्रिम्स (Grimes) तीन साल के संबंध के बाद अलग हो गए हैं. टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक मस्क ने ‘पेज सिक्स’ से यह जानकारी साझा की और कहा कि वह और ग्रिम्स अलग हो गए हैं. मस्क ने कहा कि वे अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और लगातार मिलते रहते हैं.

कनाडाई गायिका ग्रिम्स और मस्क का एक साल का बेटा है. अब दोनों के अलग होने के कारण उनके बेटे की कस्‍टडी को लेकर ट्विटर पर लोगों ने मीम्‍स शेयर करने शुरू कर दिए हैं. दोनों के बेटे का नाम X Æ A-Xii है. मई 2020 में उसका जन्‍म हुआ था. वह शुरू से ही सुर्खियों में रहा है.

Grimes and Elon musk child in family court deciding who it wants to live with pic.twitter.com/RKyFRd9Fth — Armani (@historyofarmani) September 24, 2021

grimes and elon musk’s kid at court telling the judge who it wants to be with pic.twitter.com/oX1EcSLP2r — pat (@incompatence) September 24, 2021

BREAKING: Elon Musk and Grimes share they will utilize a 50/50 split-parenting model as X AE A-Xii is uploaded into a tamagotchi pic.twitter.com/P6mHuU34jw — Best Friend’s Love Interest (@ShounenChild) September 24, 2021

X Æ A-12 spotted abandoned out on the street after grimes and elon musk broke up pic.twitter.com/Kx0iDGFj1K — andy (@pepDX) September 24, 2021

when Elon Musk and Grimes need to split custody of X Æ A-12 pic.twitter.com/0mazCYjrN8 — Hot Drop (@HotDrop17) September 24, 2021

दोनों मई 2018 में पहली बार मिले थे और मई 2020 में उनका बेटा पैदा हुआ था. मस्क इससे पहले कनाडाई लेखिका जस्टिन विल्सन से शादी कर चुके हैं जिससे उनके पांच बेटे हैं. वह तालुला राइली से भी दो बार शादी कर चुके हैं.

मस्क ने स्पष्ट किया कि ग्रिम्‍स अभी भी कैलिफोर्निया में उनके घर पर रहती हैं और वे अपने 1 साल के बेटे का पालन एक साथ जारी रखेंगे. मस्क ने पोस्ट की पुष्टि करते हुए कहा, ‘स्पेसएक्स और टेस्ला में मेरे काम के लिए मुझे मुख्य रूप से टेक्सास में रहने या विदेश यात्रा करने की आवश्यकता होती है और ग्रिम्‍स का काम मुख्य रूप से लॉस एंजिलिस में है.’ वह अब मेरे साथ रह रही है और हमारा बेटा बगल के कमरे में रहता है.’