रूस-यूक्रेन जंग पर एलन मस्क ने ये क्या कह दिया! राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसे दिया जवाब

कीव. दुनिया के सबसे अमीर शख्श टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने रूस-यूक्रेन जंग में शांति लाने की सलाह दी है. दरअसल मस्क ने रूस को ज्यादा ताकतवार बता दिया है और उन्होंने कहा कि यदि आप यूक्रेन की परवाह करने वालों में से हैं तो शांति की तलाश करें क्योंकि रूस के पास 3 गुना बड़ी सेना है, ऐसे में युद्ध रूस जीत सकता है. मस्क के ट्वीट पर यूक्रेनी अधिकारियों ने गुस्से में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है साथ ही जेलेंस्की ने भी एक ट्वीट पोल शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि आप कौनसे एलोन मस्क को पसंद करते है? एक जो यूक्रेन का समर्थन करता है या एक जो रूस के साथ है?

मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल से दो पोल को साझा किया है जो यूक्रेन-रूस शांति पर आधारित है. उन्होंने 4 बिंदु में लिखा कि संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में हथियाये गए क्षेत्रों के चुनाव फिर से हो, अगर रूस छोड़ देता है तो समझिए कि यह वहां के लोगों की इच्छा है. 1783 के इतिहास को बताते हुए उन्होंने दूसरे बिंदु में उन्होंने लिखा क्रीमिया औपचारिक रूप से रूस का हिस्सा है. तीसरे बिंदु में क्रीमिया को पानी की आपूर्ति के आश्वासन देने पर है. बता दें कि 2014 में क्रीमिया का रूस में विलय होने के बाद यूक्रेन ने नहर को बंद कर दिया था जो क्रीमिया में पानी की आपूर्ति करता था. लेकिन पानी का प्रवाह मार्च 2022 में रूसी आक्रमण के दौरान दोबारा बहाल कर दिया गया. चौथे बिंदु में यूक्रेन के न्यूट्रल रहने को कहा गया है. एलन मस्क के इस पोल पर 62 प्रतिशत लोगों ने नहीं ऑप्शन चुना और 38 प्रतिशत लोगों ने हां का ऑप्शन चुना है.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022