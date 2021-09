वॉशिंगटन. अंतरिक्ष (Space) की सैर की कल्‍पना अब साकार होती दिख रही है. अभी तक अंतरिक्ष में शोध के लिए वैज्ञानिकों या शोधकर्ताओं को भेजा जाता था, लेकिन अब पहली बार स्‍पेस टूरिज्‍म (Space Tourism) के तौर पर आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा गया है. ऐसा किया है एलन मस्‍क (Elon Musk) की कंपनी स्‍पेस एक्‍स (SpaceX) ने. स्पेस एक्‍स ने अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी स्‍पेस सेंटर से चार आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है. उन्‍हें इंस्‍पिरेशन 4 रॉकेट के जरिये स्‍पेस की सैर पर भेजा गया है. ये सभी लोग अगले 3 दिन अंतरिक्ष की सैर करेंगे और उसके बाद पृथ्‍वी पर लौटेंगे. अपनी तरह के इस पहले अभियान के जरिये अब स्‍पेस टूरिज्‍म की राह भी आसान होती दिख रही है.

“The day of launch, I’m going to be thinking about how my entire life has led up until this moment… I want to encourage the next generation to dream that this is possible.” #Inspiration4 Mission Pilot @DrSianProctor pic.twitter.com/y2JulcHuHY

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 15, 2021