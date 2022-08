37 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे जहाज के सो गए दोनों पायलट, बजा तेज अलॉर्म और फिर...

नई दिल्ली: अक्सर हम कार, ट्रक, बस और अन्य दूसरी गाड़ियों के ड्राइवरों के गाड़ी चलाते समय सो जानें या फिर उन्हें झपकी आने की खबरें सुनते हैं. लेकिन क्या आपने कभी प्लेन के पायलट के प्लेन उड़ाते समय सो जाने की खबर सुनी है. ऐसी ही एक हैरान करने देने वाली घटना इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है. दक्षिण अफ्रीम में यह घटना उस समय हुई जब जहाज 37 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था.

किसी भी प्लेन में दो पायलट मौजूद होते हैं. जब एक को नींद या झपकी आती है तो दूसरा पायलट प्लेन संभालता है. लेकिन यहां सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों ही पायलट प्लेन उड़ाते समय सो गए. जानकारी के अनुसार सूडान के खारतूम से इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के लिए उड़ान भरने वाले पायलटों को नींद आ गई.

करीब आधे घंटे सोते रहे दोनों पायलट

चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों ही पायलट कुछ मिनटों के लिए ही नहीं बल्कि 25 मिनट तक सोते रहे. विमान लैंडिंग के लिए तय रनवे से काफी आगे बढ़ गया और करीब निर्धारित समय से 25 मिनट बाद उनकी नींद खुली.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa

Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf

— Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022