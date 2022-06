Exclusive: अफगानिस्तान में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का बढ़ता खतरा, काबुल में गुरुद्वारे पर हमले के बाद अल्पसंख्यकों में डर

शालिन्दर वांगु

काबुल: करते परवान गुरुद्वारे (Attack on Gurdwara in Kabul) पर शनिवार को हुए हमले से एक बार फिर साफ हो गया है कि अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक सिख और हिंदू समुदाय के नागरिक सुरक्षित नहीं हैं. पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश में इस्लामिक स्टेट IS के आतंकियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. तालिबान के सुरक्षा के दावों के बावजूद इस्लामिक स्टेट के आतंकी कई बार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाते आ रहे हैं.

सूत्रों ने News18 को बताया कि पिछले 10 महीनों के अंदर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की संख्या 2000 से बढ़कर अब 4000 हो गई है. यही नहीं अफगानिस्तान में विदेशी आतंकी भी इस्लामिक स्टेट में शामिल हो रहे हैं. इसमें अधिकतर आतंकी मध्य एशियाई देशों से आते हैं. सूत्र ने बताया कि अफगानिस्तान में कुल 2000 से ज्यादा विदेशी आतंकी इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बन चुके हैं.

गुरुद्वारे पर हमले में पाकिस्तान का भी हाथ

शनिवार को काबुल गुरुद्वारे पर हुए हमले के पीछे ताजिकिस्तान के नागरिक अबू मोहम्मद ताजिक का नाम सामने आ रहा है. हालांकि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ भी बताया जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के बीच की नजदीकी पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता. वहीं पिछले महीने भारतीय अधिकारियों के अफगानिस्तान दौरे से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है.

सूत्रों ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के आखिरी 6 महीनों की तुलना में अफगानिस्तान में आतंकी हमलों की संख्या में कमी आई है लेकिन इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में पकड़ बना रहे हैं. सूत्र यह भी बताते हैं कि तालिबान से नाराज कुछ तालिबानी आतंकी भी इस्लामिक स्टेट में शामिल हो रहे हैं. अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई जेलों से कैदियों को रिहा किया गया उनमें से कुछ कैदी भी आज इस्लामिक स्टेट में शामिल होकर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं.

काबुल में गुरुद्वारे पर हमले के बाद 100 अफगान सिखों को दिया गया ई-वीज़ा: सूत्र

यूएन सुरक्षा परिषद की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले छह महीनों के अनुमान के आधार पर यह कहा गया है इस्लामिक स्टेट अल्पसंख्यकों, शिया, हज़ारा और सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाता रहेगा और साथ ही इस्लामिक स्टेट में भर्ती की कोशिश जारी रखेगा. सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के कामयाब ऑपरेशन के चलते 2022 के पहले क्वार्टर में इस्लामिक स्टेट के विस्तार की चाहत को सीमित किया है लेकिन वही इस्लामिक स्टेट में भर्ती में तेज़ी आई है.

तालिबान को लोया जिर्गा कराने की सलाह

अगस्त में तालिबान शासन को 1 साल पूरा हो जाएगा. इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अन्य अफगान राजनेताओं ने तालिबान से लोया जिर्गा, यानी महापंचायत कराने का सुझाव दिया है. जिर्गा में देश भर से वरिष्ठ नागरिक और धार्मिक गुरु शामिल होते हैं, और देश के भविष्य पर चर्चा करते हैं. 2002 में हामिद करजई को लोया जिर्गा में राष्ट्रपति चुना गया था और इसी बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे.

सूत्रों ने News18 को बताया कि पहले तालिबान लोया जिर्गा करा कर अपनी मान्यता साबित करें उसके बाद दुनिया भर के देशों से मान्यता की उम्मीद करे. सूत्रों ने कहा की पिछली सरकारों के राजनेता और अधिकारी तालिबान से लोया जिर्गा के आयोजन की मांग कर चुके हैं ताकि तालिबान शासन में अफगानिस्तान के भविष्य के लिए बड़े फैसले लिए जा सकें. वहीं एक समावेशी सरकार की मांग आज भी कायम है, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो.

Tags: Islamic state, Kabul, Taliban in Afghanistan